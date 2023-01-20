Futbol: Spor Toto 1. Lig

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Şenol Bektaş, Göktuğ Hazar Erel

Sakaryaspor: Furkan Köse, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 90 Çağlayan Menderes), Burak Süleyman (Dk. 76 Dimitrov), Donkor, Nalepa (Dk. 80 Milosevic), Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz, İsmail Erdoğan, Roshi, Ümit Kurt

Altınordu: Ali Emre Yanar, Kubilay Aktaş (Dk. 88 Gökberk Efe), Şeref Özcan (Dk. 64 Volkan Fındıklı), Ali Dere, Emircan Gürlük, Selim Ay, Emirhan Aydoğan, Erdem Gökçe (Dk. 68 Rıdvan Koçak), Erdi Dikmen, Metehan Mimaroğlu, Ali Özgün

Goller: Dk. 3 ve 24 Burak Süleyman (Sakaryaspor), Dk. 5 Emircan Gürlük (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 68 Hüsamettin Tut, Dk. 87 Roshi (Sakaryaspor), Dk. 10 Erdem Gökçe, Dk. 26 Kubilay Aktaş, Dk. 84 Rıdvan Koçak (Altınordu)





SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yendi.







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