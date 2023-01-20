Sakaryaspor-Altınordu maçının ardından

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SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta, oyuncularının mücadelesini övdü.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabaka öncesi kolay olmayacağını söylediğini anımsatan Özbalta, "Karşımızdaki takımın bir oyun kültürü var. Kadrolarında lig tecrübesine sahip, genç, yetenekli oyuncular olan bir takım. Bu takıma karşı kolay olmayacağını biliyorduk." dedi.

Özbalta, maça iyi başladıklarını ve erken gol bulduklarını dile getirerek, "Genel anlamda mücadeleden son derece memnunum. Oyuncularım her şeyi yapmak istiyorlar, motive oluyorlar, odaklanıyorlar. 3'te 3 yaptık. Hepimiz huzurluyuz, mutluyuz." diye konuştu.





- Şalap: "İstek ve arzumuz üst seviyedeydi"





Altınordu Teknik Sorumlusu Çağatay Rüştü Şalap, kazanma arzusu yüksek bir takım olarak sahada kendilerini gösterdiklerini aktardı.

İlk yarı yedikleri gole kısa sürede cevap verdiklerini belirten Şalap, "Oyundaki istek ve arzumuz üst seviyedeydi. Bunu ikinci yarıya da yansıttık. Sezon başından bu yana en fazla gol pozisyonu yakaladığımız maç. Bu konuda oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Rakip takımın kalecisini de tebrik ediyoruz. Furkan bugün gerçekten çok iyi şeyler yaptı." şeklinde konuştu.

Şalap, rakiplerini hafta içi analiz ettiklerini vurgulayarak, "Rakibimizin açıklarını değerlendirdik ama sonuçlandırma kısmında biraz şansımız yoktu." diyerek sözlerini tamamladı.

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