Pamukova'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Pamukova Kemaliye Mahallesi istikametinden Mekece Mahallesi istikametine giden Aygün S. (47) idaresindeki 54 AVE 363 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü otomobilde sıkıştı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılarak Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



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