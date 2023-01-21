Sakarya'da fındıkta aside karşı "granül kireçli" önlem

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde üreticiler, fındıkta aside karşı granül kireçli çalışma başlattı.

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından "Batı Karadeniz Fındık Bahçelerinde Granül Kalsiyum Oksit Formüllü Tarım Kireci Uygulaması ile Verim Artışı Sağlanması" projesi hayata geçirildi.

Projeyle yağış miktarının bol olduğu bölgelerde topraklarda oluşan asit miktarını düşürmek amacıyla kireçleme çalışması yürütülecek.

Proje kapsamında İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ziraat mühendisleri, daha önce tespit edilen örnek bahçelerden alınan toprak numunelerini laboratuvar ortamında inceledi.

Aşırı yağışa bağlı olarak asit miktarının artması, kalsiyum ile toprakta potansiyel hidrojen oranın istenilen seviyenin altına düşmesi sonucu ortaya çıkan verim kaybının önlenmesi amacıyla devlet desteğiyle hazırlanan proje, fındık bahçelerinde uygulanıyor.

- "Yıllık yüzde 30'luk bir artış öngörüyoruz"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Bilgin, AA muhabirine, fındık bahçelerinde budama, ilaçlama ve gübreleme konularında bilinçlendirme çalışmaları yaparak verim artışını hedeflediklerini söyledi.

Kireç kullanılarak yapılan uygulama sonrası verim artışını sağlanmasını amaçladıklarını belirten Bilgin, "İlçemizin farklı mahallelerinden 7 çiftçi ve 7 bahçe belirledik. Deneme bahçelerinden almış olduğumuz toprak numunelerinin analizini yaptırarak toprağın ihtiyacı olan kireç miktarını belirledik. Belirlenen miktar sonrası üreticilerimize 4 ton kirecin hibe olarak dağıtımını gerçekleştirdik." diye konuştu.

Bilgin, kireçleme çalışmalarından sonra arazideki avantaj ve dezavantajların takip edileceğini aktararak, "Çalışmalar doğrultusunda yıllık yüzde 30'luk bir artış öngörüyoruz." dedi.

Fındık üreticisi Zeki İkiz de görevlilerin fındık bahçesinden toprak alarak analiz yaptığını kaydetti.

Daha sonra kireçle uygulama yaptıklarını ve bunun faydalı olduğunu gördüklerini belirten İkiz, "Hem randıman hem verim bakımından faydalarını gördüm. Şu anda sönmemiş kireç uygulamamızı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.





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