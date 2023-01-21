Kamyonları doğa şartlarında ev konforu sunan karavana dönüştürüyorlar

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SAKARYA (AA) - EMRE AYVAZ - Sakaryalı iki girişimci, kamyonları doğa şartlarında ev konforu yaşatan karavana dönüştürüyor.

Kamp hayatı ve karavanlara ilgi duyan 34 yaşındaki Safa Alyüz ve 40 yaşındaki Yalçın Altunsoy, Kovid-19 salgını sürecinde her türlü arazi şartlarında hareket edebilecek karavan yapabilmek için 2020 Kasım ayında çalışmalara başladı.

Kendi firmalarını kuran Alyüz ve Altınsoy, Arifiye ilçesindeki imalathanede çıplak şase olarak gelen kamyonları müşterilerin taleplerine uygun olarak içinde mutfak, yatak ve banyonun da bulunduğu karavan haline getiriyor.

Her mevsim ve arazi şartında hareket edebilir şekilde tasarlanan karavanlar, sahiplerine ev konforu sunuyor.

Fiyatı 70 bin ile 100 bin avro arasında değişen karavanlar, iç pazarın yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

- "İzolasyona ve sağlamlığa önem veriyoruz"

Firma ortaklarından Safa Alyüz, AA muhabirine, ortağıyla kamp hayatı, doğa sporları ve offroada olan meraklarının kendilerini salgın sürecinde pazarın ihtiyaçları doğrultusunda bu alana yönelttiğini söyledi.

Ağırlıklı olarak "expedition" (arazi) araçlar yaptıklarını ve müşterilerine 4 mevsim her türlü ortamda kullanabilecekleri karavanlar tasarladıklarını anlatan Alyüz, "Araçlarda izolasyona ve sağlamlığa önem veriyoruz. İç mobilyada marin olarak çalışıp kaliteli ürünler çıkarıyoruz. Arabayı yormayacak ve müşterinin içinde rahat bir şekilde ev konforunu yaşayacak araçlar yapıyoruz." diye konuştu.

Alyüz, hedeflerine ulaşmak için araçlarını ve firmalarını yurt dışına da tanıttıklarını dile getirerek, "Ürünleri konteynere koyup birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu an yaklaşık 20 karavanı yurt dışına yolladık. Amerika'ya ihracatımız devam etmekte. Halihazırda Almanya ile çalışıyoruz. 2023 ile beraber Orta Doğu pazarına açıldık. Bu araçları dünyanın birçok ülkesine 2 yıllık kısa bir süre zarfında yollamaya başladık. 2023-2024 planları arasında almış olduğumuz siparişlerimiz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

- "Butik çalışan firmayız"

Firmanın diğer ortağı Yalçın Altunsoy da müşterilerden gelen talepler doğrultusunda karavan ürettiklerini kaydetti.

Çıplak şase olarak gelen araçların üstyapısını ve iç tasarımlarını yaptıklarını belirten Altunsoy, "Bizi farklı kılan; butik çalışan firmayız. Tüm projelerimiz birbirinden farklı, hiçbir şekilde seri imalat yapmadık bu zamana kadar. Farklı farklı projeler olduğu için her projenin faklı zaman periyodu oluyor. İskelet kısmından başladığımız araçlar da oluyor, üzerinde hafif dokunuşlarla değiştirmemiz gereken araçlar da oluyor. Genel itibarıyla bir projenin başlangıçtan bitişi minimum 2, maksimum 6 ay diyebiliriz." diye konuştu.

Ürettikleri karavanların tamamen doğaya çıkmak üzere hazırlandığına işaret eden Altunsoy, şöyle devam etti:



"Tasarımlar bunun üzerine gerçekleşiyor. Bu tip araçlarda avantajımız olarak görebileceğimiz şey; iş birliği yaptığımız arkadaşlarımızın tamamının tecrübeli insanlar olması. Yani kamp tecrübelerini yaşamışlar. Artık bu tür araçla tamamen izole olmak, uzaklaşmak, daha uzak noktalara ulaşmak üzere geliyorlar bize. Haliyle tüm ihtiyaçları kendileri biliyor. Biz de üzerine bir şeyler katabiliyorsak ne mutlu bize." açıklamasında bulundu.

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