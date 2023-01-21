Akyazılı gurbetçilerden çocuklara spor malzemesi desteği

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SAKARYA (AA) - Almanya'dan memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesine tatile gelen gurbetçi Tuncay Kanmaz, çocuklara spor malzemesi desteğinde bulundu.

Almanya'da havalimanında çalışan Kanmaz, Taşburun Mahallesinde çocukların patlak topla oynadığını gördü.

Kanmaz, Almanya'ya döndüğünde arkadaşlarıyla görüşerek onların da desteğiyle öğrenciler için spor malzemeleri aldı.

Türkiye'ye gelen Kanmaz, spor malzemelerini çocukların eğitim gördüğü okula teslim etti.

Kanmaz, AA muhabirine, çocukları sevindirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Desteklerinin devam edeceğini belirten Kanmaz, "Müdür bey ve muhtar çok ilgilendi. Top sahamızı da yapacağız inşallah. Haftaya bitecek, daha sonra voleybol sahamızın filesini hazırladık. Belediye başkanıyla konuşup zemini de yaptıracağız. Spor malzemesinin eksik olması durumunda tekrar ilgileneceğimiz için söz verdik. Öğrenciler heyecanla karşıladı. Özellikle kız öğrencileri düşündük ve onlara badminton seti aldık. Sadece okullara değil, derneklere de yardım yapıyoruz. Çocuklarla alakalı her kurumun içerisinde varız." diye konuştu.

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