Sakarya'da müzik öğretmenleri ve öğrenciler Aşık Veysel'i türküleriyle anıyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, 2023'ün "Aşık Veysel Yılı" ilan edilmesinin ardından gönüllü müzik öğretmenleri, öğrencilerin katılımıyla ünlü halk ozanının türkülerinin seslendirildiği anma etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Aşık Veysel'in vefatının 50'nci yılı olan 2023'ün UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2023'ün "Aşık Veysel Yılı" ilan edilmesinin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Sanat Sakarya Projesi" hazırlandı.

Bu kapsamda gönüllü müzik öğretmenleri, okul okul gezip öğrencilere halk ozanının türkülerini seslendirdikleri dinleti sunuyor ve enstrüman tanıtımı yapıyor.

İlkokul öğrencilerine misafir olan müzik öğretmenleri, çocuklara kaval, bağlama ve gitar gibi enstrümanlar hakkında bilgi veriyor.

- "Sanatla iç içe bir nesil yetiştirmek istiyoruz"

Yazlık İlkokulu Okul Müdürü İbrahim Yılmaz, projeye katkı sunan öğretmenlere teşekkür etti.

Türküler ve hikayeleriyle güzel bir etkinliğe imza atıldığını dile getiren Yılmaz, "Milli kültürümüzün en değerli ürünü olan Aşık Veysel türkülerini okulumuzda söyleyip onu çocuklara tanıtarak burada çok iyi bir etkinlik yaptık. Bu konuda Milli Eğitim Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya da teşekkür ediyorum. Sanatla iç içe bir nesil yetiştirmek istiyoruz." dedi.

Yeşiltepe Ortaokulu müzik öğretmeni Erşan Kıvrak da özellikle Aşık Veysel Yılı olması sebebiyle halk ozanının türkülerine ağırlık verdiklerini söyledi.

Çocukların birçoğunun Aşık Veysel'in türküleri severek söylemelerinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Kıvrak, "Bu sene çocuklarımıza Aşık Veysel sevgisini aşılayacağız ve bu heyecanı yaşatacağız. Çocuklara müzik aletlerimizi tanıtıyoruz ve ardından hikayelerini anlatıyoruz ve hep birlikte türkülerimizi seslendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Sapanca Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Alper Can Yüce ise Sakarya Sanat Projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği bir projeyle kırsal kesimlerden başlayarak ilkokullarda canlı müzik yaptıklarını belirterek, "Çocuklar canlı müzik dinliyor; enstrümanları, türküleri ve hikayelerini tanıyor. Çocuklara Aşık Veysel'i ve türkülerini tanıtıyoruz. Onlarla çok iyi zaman geçiriyoruz, onlar da eğleniyor biz de eğleniyoruz." diye konuştu.

Yazlık İlkokulu öğrencisi Elif Dilek Doğanşah, Aşık Veysel'i tanıdıklarını aktararak, "Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü söyledik. Müzik enstrümanlarını tanıdık, hep birlikte türküler söyledik. Çok mutlu oldum." dedi.

Zeynep Taylar da etkinlikte eğlendiğini dile getirerek, Aşık Veysel'i tanıma, türkülerini dinleme ve müzik aletleri hakkında bilgi sahibi olma imkanı bulduğunu kaydetti.





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