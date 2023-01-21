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SAKARYA (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13'üncü haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Mihalıççık'ı 38-29 yendi.

Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 18-13 önde kapadı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 38-29 galip ayrıldı.

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