Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kuzuluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Karasu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederken, alevler Tuzla ile Kızılcık mahalleleri sınırlarına kadar yayıldı.

Yangın, çevre ilçelerden gelen ekiplerin de müdahalesiyle yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Karasu Kaymakam Vekili ve Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu ile Karasu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş, bölgeye gelerek Karasu Orman İşletme Müdürü Murat Çatalbaş'tan bilgi aldı.

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