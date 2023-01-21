Sakarya'da yangında yaşamını yitiren yaşlı kadın, son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalarak hayatını kaybeden felçli kadının cenazesi defnedildi.
Altındere Gündoğan Mahallesi'ndeki Temel Ç'e ait bir evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında mahsur kalarak hayatını kaybeden Hatuncuk Ç'nin cenazesi, Gündoğan Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.
Hatuncuk Ç'nin cenazesi, burada kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Yangın çıkan evde mahsur kalan felçli annesini kurtarmak isteyen Metin Ç. (50) ile camdan atlayan babası Temel Ç. yaralanmıştı.
Yakındaki bir başka evin çatı katına da sıçrayan yangın, hasara yol açmıştı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürülmüştü.