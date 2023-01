Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması kınandı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te sabah namazında buluşan vatandaşlar, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti.

Adapazarı ilçesindeki Yeni Cami'de sabah namazını kılan kentteki sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin düzenlediği etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namazın ardından cami önünde grup adına açıklama yapan Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER) Başkanı Yahya Bakır, "terörist sevici İsveç'in", kutsal kitap Kur’an-ı Kerim'e alçakça ve asla kabul edilemez bir saldırı hedeflediğini, hiç usanmadan ve utanmadan, mütemadiyen İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmediklerini belirtti.



Bakır, "Terörist sevici Batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki, Türkiye'de size asla geçit vermeyecek ve dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var." dedi.

İslam'ın barış ve kardeşlik dini olduğunu bildiren Bakır, "İslam hoşgörü ve merhamet dinidir. Kur'an, alemlerin Rabb'i olan Allah'ın kelamıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah'ın güvencesi altındadır. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır." diye konuştu.

Açıklamaya, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de katıldı.

- Kocaeli

Kocaeli'de bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde sabah namazının ardından açıklama yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, saldırının alçakça ve asla kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Türk gençliğinin, vatan, bayrak, din söz konusu olduğunda hiç şüpheye düşmeden en öne atıldığına, Anadolu'nun her şehrinde, her mahallesinde, her köyünde bayrağını ve kutsalını başının üstünde taşıdığına dikkati çeken Akbulut, "Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık şimdi de savaşıyoruz, kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi; bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yer aldı.

- Karabük

Karabük İl Müftülüğünün organizesinde 100. Yıl Mahallesi'ndeki Pazaryeri Camisi'nde sabah namazında bir araya vatandaşlar, Kur'an-Kerim'e yapılan saldırıya tepki gösterdi.

İl Müftüsü Ercan Aksu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilen ve vatandaşların ilgi gösterdiği program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Aksu'nun sohbeti, ilahi, tespihat ve dua ile sona erdi.





