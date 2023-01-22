Baba mesleğini yaşatmak için 34 yıldır demire şekil veriyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, babasından miras kalan demircilik mesleğini sürdürmeye devam eden İlhan Tunca, 34 yıldır örsün üzerinde demire çekiç sallayarak kazma, balta, orak, nacak üretiyor.

Kocaali ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Tunca, mesleğe 1989 yılında babasına yardımcı olmak için başlayarak adım attı. Babasının vefatının ardından demirciliğin ailedeki son temsilcisi olan Tunca, gelişen teknolojik imkanlara ve talebin azalmasına rağmen örsün üzerinde hurdadan aldığı demir parçalarına şekil vermeye devam ediyor.

Tunca, AA muhabirine, demirciliğin eskinin en popüler mesleklerinden biri olduğunu söyledi.

Lise öğrenimini sürdürdüğü yıllarda babasının yanına ara ara gelerek yardım ettiğini belirten Tunca, "Babamın mesleği bırakmasının ardından dükkanı ben devraldım. Her peygamberimizin bir mesleği varmış. Biz de Hz. Davut'un mesleğini tercih ettik." dedi.

Tunca, hurda demir parçalarının yanı sıra arabalardan çıkan makasları da değerlendirdiğini aktararak, "Ölçüsüne göre değerlendirip ağız kısmını dövüyoruz, boğaz kısmını açıyor, kaynak yapıyoruz ve buna benzer birçok işlemden geçtikten sonra kullanıma sunuyoruz. Kocaali fındık bölgesi, bu olduğu sürece bu meslek devam etmek zorunda ama her meslekte olduğu gibi bizde de çırak sıkıntısı var. Neden var, onu da anlamış değilim. Gençler bu gibi işlerde çalışmak istemiyor, kolaycılığa kaçıyor." diye konuştu.

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