Sosyal mağaza ve market geçen yıl 1253 aileye hizmet verdi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Sosyal Sevgi Mağazası ve Sosyal Market, 2022'de de ihtiyaç sahibi ailelere hizmet verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dayanışma ve paylaşma kültürüyle sosyal çalışmalar gerçekleştiren Sosyal Market’ten 1253 aile ihtiyaçlarını karşıladı.



Mağazadan ise 2 bin 298 kişi toplamda 13 bin 684 giysi ve ayakkabısını temin etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalardan faydalanmak isteyenlerin Sosyal Gelişim Merkezi’ne başvuru yapması gerekiyor.





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