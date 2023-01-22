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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da kaybolan kişi için arama çalışmaları sürüyor

AA

Sakarya'da kaybolan kişi için arama çalışmaları sürüyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 4 gün önce kaybolan kişi için karada ve denizde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Kağıthane'deki Hürriyet Mahallesi'nde muhtar azası Özkan Yılmaz (41), 12 Ocak'ta Karasu Yalı Mahallesi'ndeki evine geldi.

Burada bir süre vakit geçirdikten sonra 17 Ocak'ta komşusuna yürüyüş yapacağını söyleyerek evden ayrılan Yılmaz'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Kayıp ihbarı üzerine 19 Ocak'ta karadan arama çalışması başlatıldı. Muhtar azasından herhangi bir iz bulamayan ekipler, çalışmaları denizde de sürdürdü.

Çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma özel timleri, Karasu ve Akçakoca Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri ile dalgıçlar destek veriyor.

Özel şoförlük yaptığı öğrenilen Yılmaz'ın yakınlarının sahildeki endişeli bekleyişi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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