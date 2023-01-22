Su seviyesi düşen Sapanca Gölü'nün kıyı kesimleri atıklardan temizleniyor

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SAKARYA (AA) - Mevsimsel yağışların azalması nedeniyle Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nün çekilen kıyı kısımlarında temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, su seviyesi gerileyen gölün kıyı kesimindeki atık maddeleri topladı.

Lastik, plastik, cam ve metal atıkları çıkaran yetkililer, içme suyu temin edilen gölün temizliği konusunda hassas davranılması uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Su politikalarında attığımız doğru adımlar ve geleceği ön gören çalışmalarımız ile şehrimizin su kaynaklarını koruduk. Vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Göl, geleceğe bırakacağımız en kıymetli miraslarımızdan biri. Şehrimizin su kaynağını hep birlikte koruyalım." ifadesi kullanıldı.

Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nde, maksimum 32,20 metreye ulaşabilen su seviyesi azalan yağışlar nedeniyle 30,95 seviyesinde bulunuyor.



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