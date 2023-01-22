Sakarya'daki orman yangınında zarar gören 50 dönümlük alan havadan görüntülendi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'da çıkan orman yangınında zarar gören 50 dönümlük arazi dronla görüntülendi.

Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde dün çıkan ve 10 saatlik çalışmayla söndürülen yangın, 20 dönüm bal ormanının bulunduğu 50 dönümlük araziyi etkiledi.

Alevlerden zarar gören bölge, dronla havadan görüntülendi.

Bu arada Karasu, Hendek, Akyazı, Geyve ve Adapazarı ilçelerinden takviyelerin sağlandığı söndürme çalışmalarına Bolu ve İstanbul'dan arazöz desteği verildi.

16 arazöz, 4 ikmal aracı, 4 su tankeri ve iş makinelerinin katıldığı çalışmalarda orman işletme, jandarma, polis ve belediye ekiplerinden oluşan 100 personele vatandaşlar da destek oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.