Ferizli'de Gölkent Mahallesi'nin sorunları toplantıda ele alındı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Gölkent Mahallesi'ndeki sorunların çözümüne yönelik toplantı gerçekleştirildi.



Akgöl kenarında bir restoranda düzenlenen toplantıya katılan Kaymakam Hasan Balcı ve Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Gölkent Mahallesi sakinlerinin isteklerini dinledi.



Sorunların çözümüne yönelik görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda konuşan Balcı, mahalle sakinlerinin her zaman toplantılara aralıksız katılım sağladığını belirterek, "Bizler de her zaman vatandaşlarımızın arasında olmaktan çok mutlu oluyoruz. Mahalle sakinlerimizin isteklerini her zaman dikkate almışızdır ve çözüm noktalarında kendilerini bilgilendirmişizdir." dedi.



Başkan İsmail Gündoğdu da vatandaşların isteklerini bildiklerini, imkanlar dahilinde hepsini yapacaklarını dile getirdi.



Toplantıya, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, Sakarya Hayvancılık Kooperatifleri (HAY-KOOP) Bölge Birliği Başkanı Mustafa Zafer, Gölkent Büyük Akgöl Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gökhan Korkmaz, esnaf ve vatandaşlar katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.