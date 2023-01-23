Sakarya 2022'yi 5 milyar dolara yaklaşan ihracatla kapattı

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SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip Sakarya'dan geçen yıl 158 ülke ve 13 serbest bölgeye 4 milyar 930 milyon 360 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, 2022 ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara ve Manisa'nın ardından 8'inci sırada yer alan Sakarya, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Otomotiv ihracatıyla dikkati çeken kent, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, iklimlendirme sanayi, makine ve aksamları, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörlerinde de öne çıkıyor.

Türkiye'nin ihracat pastasında yüzde 2,17 paya sahip Sakarya, geçen yıl 158 ülke ve 13 serbest bölgeye 4 milyar 930 milyon 360 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

- Otomotiv sektörü zirvede

Kentin ihracatında 2022'de yüzde 85,6 payla otomotiv sektörü zirvede yer aldı. Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi firmaların üretim tesislerine ev sahipliği yapan Sakarya'dan geçen yıl 4 milyar 223 milyon 847 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Demir ve demir dışı metaller sektörü ise 119 milyon 725 bin dolarla dış satımda ikinci sırayı aldı. Bunu, 85 milyon 450 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 74 milyon 106 bin dolarla çelik, 66 milyon 929 bin dolarla iklimlendirme sanayisi izledi.

Kentin ihracatında 66 milyon 738 bin dolarla makine ve aksamları, 62 milyon 796 bin dolarla çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, 45 milyon 269 bin dolarla elektrik ve elektronik, 36 milyon 353 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleri de önemli rol oynadı.

Bu sektörler arasında en fazla ihracat artışı yüzde 29 ile çelik ürünlerinde gerçekleşti.

- En fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı

Sakarya'dan geçen yıl en fazla ihracat yapılan ülke, 581 milyon 242 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan dış satım, bir önceki yıla göre yüzde 7,8 arttı.

Bu ülkeyi 550 milyon 61 bin dolarla Polonya, 477 milyon 180 bin dolarla Fransa, 441 milyon 281 bin dolarla Almanya, 436 milyon 751 bin dolarla İspanya takip etti.

Bir önceki yıla göre ihracatın en fazla arttığı ülke ise yüzde 70,8 ile Polonya olarak kayıtlara geçti.

Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan 5 ülke ve 2021'e göre değişim oranları şöyle:

Ülke 2021 (Bin dolar) 2022 (Bin dolar) Değişim (%) Birleşik Krallık 539,131 581,242 7,8 Polonya 322,001 550,061 70,8 Fransa 535,041 477,180 -10,8 Almanya 459,708 441,281 -4 İspanya 449,071 436,751 -2,7

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