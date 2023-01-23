Yüzde 90 görme engelli Emirhan'ın hayali dünyayı fotoğraflamak

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SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşayan görme engelli üniversite öğrencisi Emirhan Gümüş, çocukluğundan bu yana içinde büyüttüğü fotoğraf tutkusunu sınırların ötesine taşımak istiyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksek Okulu Medya İletişim Programı Bölümü öğrencisi Gümüş'ün doğuştan gelen görme kaybı sorunu, 15 yaşından sonra zamanla ilerleyerek yüzde 90 seviyesine ulaştı.

Engeline rağmen çocuk yaşlardan itibaren ilgi duyduğu fotoğraf çekmekten vazgeçmeyen 21 yaşındaki Gümüş, okulun stüdyosunda çalışmasının yanı sıra bölümünün hazırladığı "Sapanca'nın Çınarları" adlı belgeselin çekim ekibinde yer alıyor.

Gece gündüz fark etmeksizin fotoğraf makinesi ve tripotunu yanına alarak çekime çıkan Emirhan yanından ayırmadığı makinesiyle farklı ülkeleri pozlayacağı günlerin hayalini koruyor.

- "Hiçbir zaman görmediğimi kabul etmedim"

Emirhan Gümüş, AA muhabirine, gözündeki sorunun kalıtsal ve genetik sorun olduğunu söyledi.

Sadece yüzde 10 görebilmesinin kendisini fotoğraf çekmekten alıkoyamadığını belirten Gümüş, "Hiçbir zaman görmediğimi kabul etmedim. Tamamen rekabeti sevmemle alakalı herhalde ben yaparım dedim. Fotoğraf çekmek, olayların içinde yer almak hoşuma gidiyor." dedi.

Bir omuzunda tripot bir omuzunda kamera çantası geceleri ışıklı nesneleri çektiğini aktaran Gümüş, "Bu işlerle uğraşan arkadaşlarla buluşup sohbet ediyorum. Sürekli bu işin içindeyim. Okulda yaptığımız projemiz de var, 'Sapanca'nın Çınarları' diye. Çok iyi gidiyor, yaklaşık 30 çekim yaptık. Okuldaki fotoğraf yarışmasında da birincilik elde ettim." diye konuştu.

- "Benim durumumdakiler mücadeleyi, rekabet etmeyi sever"

Durumunu pozitife çevirmesi gerektiği için çektiği fotoğrafları bazı mecralarda paylaştığına değinen Gümüş, "Şu an için destek ya da sponsor arıyorum. Kanada, Amerika ya da Japonya gibi ülkelere tek başıma gidip, oraları fotoğraflamayı, çektiğim videolarda günlük tarzda olayları anlatıp ne hissettiğimi, nasıl yaşadığımı, nelerle karşılaştığımı aktarmayı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Gümüş, empati kurulmasından rahatsız olduğunu dile getirerek "İnsanlar genel manada biz böyle bir şey yapmıyoruz, dese de çok fazla başıma geldi. Bu konuda ajite ve çok fazla empati yapmamalarını tavsiye edebilirim. Benim durumumda olanlar da mücadeleyi, rekabet etmeyi sever ve yapabileceğini düşünür." ifadesini kullandı.

Medya İletişim Bölümü öğretim görevlisi Ali Koçak, Emirhan ve onun gibi özel gereksinimli öğrencilere değer verdiklerini dile getirdi.

Emirhan'ın birçok projede yer aldığını vurgulayan Koçak, "Gayet başarılı performans sergiliyor. Emirhan aktif, katılım sağlayan öğrencimiz. Tüm öğrencilerimizden de bu performansı bekliyoruz. Emirhan'ı örnek gösteriyoruz diyebilirim." ifadesini kullandı.





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