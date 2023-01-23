Sakarya Büyükşehirli tekvandocu milli takım adına yarışacak

SAKARYA (AA) - Konya'daki şampiyonada dereceye giren Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu İbrahim Talha Darbaz, milli takıma davet edildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, faaliyet gösterdiği her branşta milli takıma sporcular yetiştirmeye devam ediyor.
Son olarak Konya'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda yarışan Darbaz, +80 kiloda gösterdiği performansla dereceye girerek milli takım kadrosuna dahil edildi.
Darbaz, İstanbul'da 4-9 Şubat'ta düzenlenecek Taekwondo WTE European President's Cup 2023 ve Turkish Open müsabakalarında milli takım adına yarışacak.