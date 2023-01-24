Sakaryaspor, teknik direktör Taner Taşkın ile anlaştı

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da, Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlüğe Taner Taşkın getirildi.

Kulübün Rüstemler Tesisleri'nde düzenlenen törende sözleşmeye imza atan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, güçlü bir takıma geldiğini belirterek, camianın kendisinden neler istediğini ve beklediğini bildiğini ifade etti.

Sakaryaspor'u uzun süreden beri takip ettiğini anlatan Taşkın, takıma inandığını ve yönetimden taraftara herkesin katkısıyla güzel işler çıkaracaklarını söyledi.

Sezon sonu için iddialı kelimeler kullanmayacağının altını çizen Taşkın, "Şunu net şekilde söyleyebilirim, elimde güzel bir maya var, şampiyonluk yolunda yapılabilecek ne varsa en iyisini yapacağımızın sözünü veriyorum. Burada olmaktan çok mutluyum." dedi.

Taşkın, gazetecilerin yeni transferlerin yapılıp yapılmayacağı sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Genel iskelete baktığımız zaman iyi oyunculardan kurulu takım var. Tabii ki küçük bir makyaj yapmayı düşünüyoruz. Devre arasında iyi oyuncu bulmak zordur. Kimse elindeki kıymetli oyuncuyu size vermiyor. İhtiyaç bölgeye doğru transferler yapmak istiyoruz. Bunun için de takımın dokusuyla çok fazla oynamadan bazı mevkilerdeki 2-3 arkadaşı aramızda görmek istiyoruz."

Takımın başında ilk idmanına bugün çıkması beklenen 50 yaşındaki tecrübeli teknik adam, son olarak Ankara Keçiörengücü'nde görev yaptı.

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'deki 20 maçta 10 galibiyet, bir beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 31 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.