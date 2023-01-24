Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde bu yıl domates üretimi artırılacak

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da 2022'nin 6 aylık döneminde topraksız ve jeotermal ısıtma tekniğiyle 700 ton domates hasadının yapıldığı Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde bu yıl üretimin artırılması hedefleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Tarımda Vizyon" projesi kapsamında Nisan 2022'de 27 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen merkezde 6 aylık dönemde 700 ton domates hasat edildi. 8 çeşit domatesin üretildiği seradaki ürünler, İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük şehirlerde tüketiciyle buluştu.

Bu yıl merkezde daha fazla fide yetiştirilip üretimde sürekliliğin sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda 40 bin metrekare alana 98 bin domates fidesi dikilecek. 54 bin fidenin dikimine başlanırken, diğerlerinin gelecek ay toprakla buluşturulması planlanıyor.

Yılın ilk fide dikimini yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yeni üretim sezonunun hayırlı olmasını temenni ederek, "Geçen yıl 6 aylık sürede 700 ton ürün hasat edilen merkezimizde bu yıl hedefimiz, kaliteyi bozmadan birim alanda daha fazla üretim sağlamak. İnşallah 2023'te üretim rekoru kıracağız." ifadelerini kullandı.

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