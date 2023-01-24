Sakaryaspor, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde bugün anlaşmayı imzalayarak yeşil-siyahlı ekibe katılan teknik direktör Taner Taşkın, antrenman öncesi oyuncularla toplantı yaptı.
Daha sonra yeni teknik adamla ilk idmanına çıkan futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.
Sakaryaspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor ile Tuzlaspor, 28 Ocak Cumartesi saat 13.30'da Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda karşı karşıya gelecek.