İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Sakarya'da protesto edildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterildi.

Çark Caddesi'ndeki Şerefiye Camisi önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şubesi üyeleri ve vatandaşlar, "Kur'an izinde yürüyoruz" yazılı pankartla cadde boyunca Orhan Camisi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında slogan ve tekbirler atan grup adına açıklama yapan AGD Sakarya Şube Başkanı Celal Aydın, İslam'ın tüm insanlığın saadet ve selameti için insanlara hitap ettiğini söyledi.

İslam düşmanlığı yapan şer odaklarının insanlığın huzurunu, bir arada yaşama kültürünü hedef aldığını belirten Aydın, Kur'an'ın insanlara iletilen canlı bir hitap olduğunu ifade etti.

İsveç'te yaşananları hadsizlik olarak nitelendiren Aydın, buna izin verenleri kınadıklarını kaydetti.

Batı dünyasının, İslamafobi gibi karanlık projelerle İslamiyet'i ve insanlığın huzurunu hedef aldığını aktaran Aydın, "Bilinmelidir ki tek din İslam'dır ve uygulanması gereken tek sistem İslam'ın ölçüleridir. Buradan haykırıyoruz; Allah'ın nurunu söndüremezler. Bizler Müslümanlar olarak mazluma, mağdura, yoksula, zorda ve darda olana, İslam'ın adaleti ve hoşgörüsü doğrultusunda kucak açtığımız gibi, insanların huzuru için bir nizam ortaya koyan İslam'a uzanan elleri kırmasını da biliriz." diye konuştu.

Gruptakiler, dua edilmesinin ardından dağıldı.

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