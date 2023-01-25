Sakarya'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Pamukova ilçesi D-650 kara yolu kenarındaki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.



Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, görüntülerde kamyon şoförü olduğu belirlenen M.A'nın çalınan malzemeleri taşıdığını tespit etti.



Şüphelinin aracında yapılan aramada, iş yerinden çalındığı bildirilen 36 litre zeytinyağı, 129 litre motor yağı, 12 litre antifriz ve 21 kilogram toz şekeri bulundu.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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