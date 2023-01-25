Milli atlet Ali Turan, askerde başladığı koşusunu 43 yıldır sürdürüyor

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SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI - Sakarya'da 43 yıllık sporculuk hayatına sayısız başarı sığdıran milli atlet Ali Turan, uluslararası turnuvalarda ülkesine yeni başarılar kazandırmak için koşusunu sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor sporcusu 63 yaşındaki Turan, askerde adım attığı atletizm alanında, 1984'te Adapazarı Belediyesi bünyesinde atletizm kros takımını oluşturdu.

Kısa sürede gösterdiği başarılarla milli formayı kazanan atlet, 43 yıl boyunca katıldığı sayısız ulusal ve uluslararası turnuvada onlarca kupa ve 3 binden fazla madalya kazandı.

Evini adeta "kupa ve madalya müzesine" çeviren Turan, bir yandan gönül verdiği atletizmde yeni şampiyonluklar hedeflerken bir yandan genç sporculara tecrübelerini aktarmaya çalışıyor.





- "Ukrayna dağlarında Usain Bold'tan mesaj aldık"

Turan, AA muhabirine, Karasu ilçesinde aldığı ilk altın madalyadan Türkiye, Balkanlar ve Avrupa şampiyonluğuna uzanan güzel anılarla dolu günlerini anlattı.

Örnek aldığı sporcularla yarışmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Turan, "Birçoğu şimdi bıraktı, ben hala devam ediyorum. 43 yıldır kürsülere bir alıştık, hep kürsülerdeyiz." dedi.

Turan, zorlu süreçlerden geçerek giymeye hak kazandığı ay yıldızlı formayla birçok başarıyı tattığını belirterek, Türkiye derecelerinin yanı sıra 23 Balkan şampiyonluğu, Avrupa birinciliği ve üçüncülüğünün bulunduğunu aktardı.

Yılda ortalama 30 yarış koştuğunu ve son 10 yılda katıldığı yarışlarda 1 üçüncülüğün, 2 ikinciliğin dışında hep zirvede yer aldığına işaret eden Turan, son olarak Adana'daki yarı maratonda kategorisinde gümüş madalyaya ulaştığını kaydetti.

"En değerli kupa ve madalyalarım uluslararası olanlar." diyen Turan, şunları söyledi:

"Bir de 'Dünya'da Barış' için koştuk. 8'i Türk toplam 63 sporcuyla Karadeniz'in etrafını 23 günde tamamladık. Yaklaşık 4 bin 800 kilometre, 7 ülke geçtik. Onda da en fazla koşanlar arasında ikinci oldum. Rusya'dan Türkiye'ye de koştuk. Ukrayna dağlarından geçerken radyodan Usain Bold'un 'Çok güzel bir şey yapıyorsunuz, aranızda olmak isterdim' mesajı geldi. Bizi çok motive etti."





- "Spor birlik, beraberlik, güzellik ve barıştır"

Turan, oluşturdukları yeni takımda genç sporcuları yetiştirmek istediklerine değinerek, "Hem gençlere hem de benim yaşlarımda yürümekte dahi zorlanan arkadaşlarımıza örnek olmaya çalışıyoruz. Spor sağlık ve güzelliktir. Spor, sadece şampiyon olmak değildir." diye konuştu.

Sporu bırakma düşüncesinin olmadığını vurgulayan Turan, "Sporu bırakırsak sağlığımızdan oluruz. Gittiği yere kadar devam. İnşallah nice şampiyonluklar gelir. Her şeyin sonu vardır, biz olmasak da o kürsüler hep dolu kalacak. Spor birlik, beraberlik, güzellik ve barıştır." ifadesini kullandı.

Turan, yeni şampiyonluklar, kupalar getirmeye devam etmek istediklerini belirterek, yaşına göre daha bilinçli spor yapıp, sağlıklı ve şampiyon kalmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

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