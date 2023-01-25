Kocaali'de bazı mahallelerde sis etkili oldu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bazı mahallelerde sis etkisini gösterdi.

İlçede dün akşamdan bu yana etkili olan yağmurun ardından sabah saatlerinde sis oluştu.



Sis özellikle Kirazlı, Şerbetpınarı, Kestanepınarı, Çakmaklı ve Açmabaşı mahallelerinde etkili oldu.



Mahallelerde bazı bölgelerde oluşan sis bulutu havadan görüntülendi.



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