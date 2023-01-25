Sakaryaspor, İbrahim Has'ı renklerine bağladı

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 26 yaşındaki defans oyuncusu İbrahim Has'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Tuzlaspor forması giyen İbrahim Has ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık." ifadesine yer verildi.

Yeşil-siyahlı ekip, ligde 31 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.