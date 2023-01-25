Sakaryaspor, İbrahim Has'ı renklerine bağladı

SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 26 yaşındaki defans oyuncusu İbrahim Has'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Tuzlaspor forması giyen İbrahim Has ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık." ifadesine yer verildi.
Yeşil-siyahlı ekip, ligde 31 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.
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