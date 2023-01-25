Sakarya Büyükşehir Belediyesi personeli, uyuşturucuyla mücadele konusunda bilinçlendiriliyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'da polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadelede bilinç oluşturulması amacıyla Büyükşehir Belediyesi personeline eğitim veriyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışanların her alanda bilgilendirilmesi ve onlar için daha iyi iş ortamı oluşturulması amacıyla sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriliyor.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı uzman polisler, belediye personeline "Narko Rehber" semineri veriyor. Polisler, katılımcılara uyuşturucunun zararları, yasal sorumlulukları ile bireylerin kendisini ve çevrelerini uyuşturucudan koruyabileceği yöntemleri anlatıyor.
Uyuşturucunun topluma ve aileye zararı konusunda kritik bilgileri aktaran uzmanlar, yasal mevzuata ilişkin de detaylı sunum yapıyor.