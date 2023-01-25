Akyazı'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Ada Caddesi Gazi Süleyman Paşa Camisi önündeki yaya geçidinden bisikletiyle geçen M.T'ye otomobil çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.
M.T. olay yerine gelen sağlık ekeplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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