Taraklı İlçe Emniyet Amiri Doğan görevine başladı

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SAKARYA (AA) - Sakarya’nın Taraklı ilçesine atanan emniyet amiri Uğur Doğan görevine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne tayini çıkan İlçe Emniyet Amiri Süleyman Yavuz Karacaoğlu'nun yerine Arifiye Polis Merkezi'nde görevli komiser yardımcısı Uğur Doğan atandı.

Görevine başlayan Doğan, AA muhabirine, ilçenin huzuru ve güvenliği için titizlikle çalışacaklarını belirterek, "Taraklı'da halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için teşkilatımızla birlikte var gücümüzle çalışarak, görevimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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