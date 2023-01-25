Çark Caddesi'nde dönüşüm çalışmaları başlatıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çark Caddesi'nin trafiğe açık alanında alt yapı yenileme çalışmalarına başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çark Caddesi’nde vatandaşların sosyal yaşamına dokunacak dönüşüm projesi başlatıldı.
Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, iş yerlerinin ve ikametlerin içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu ihtiyacını karşılayan hatları yeniliyor.
Bu kapsamda Dr. Nuri Bayar Ortaokulu ve Millet Bahçesi arasında araç trafiği Serdivan yönüne kapatılacak. Yalnızca Adapazarı yönü trafiğe açık olacak bölümün sağına ve soluna geniş yürüyüş, bisiklet yolu ve dekoratif alanlar inşa edilecek.
- Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla sosyal yaşam alanı
Öte yandan Fen İşleri Dairesi ekipleri de caddenin Serdivan istikametindeki bordürler ve yapıları projenin uygulanması için hazır hale getirdi.
Çalışma bittiğinde Çark Caddesi’nin belirtilen bölümünde trafik yalnızca Adapazarı yönüne işleyecek, diğer yön ise artık tamamen sosyal donatı alanına dönüşecek.
Proje tamamlandığında, vatandaşlar için kent merkezinde yürüyüş yapabilecekleri ve vakit geçirebilecekleri yeni alan kazandırılmış olacak.