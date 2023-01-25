Sakarya Valisi Kaldırım, çocuklarla futbol oynadı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesinde halı sahada futbol oynayan çocuklara eşlik etti.
Çağlayan Mahallesi Muhtarlığını ziyaret eden Kaldırım, muhtarlık binası yanındaki halı sahada çocukların futbol oynadığını gördü. Vali Kaldırım, çocukların yanına giderek onlara oyuncak, satranç takımı ve futbol topu dağıttı. Kaldırım, daha sonra çocuklarla halı sahada futbol oynadı.
Maçtan bazı görüntülerin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Kaldırım, "Ceketleri çıkardık, yarıyıl tatilindeki öğrencilerimizle kıyasıya bir maç yaptık. Yenildik ama ezilmedik. Tebrikler çocuklar." ifadelerini kullandı.