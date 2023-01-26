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Sakarya'da 2022'de üretilen her 100 araçtan 74'ü ihraç edildi

AA

Sakarya'da 2022'de üretilen her 100 araçtan 74'ü ihraç edildi

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında geçen yıl yüzde 19,7'lik paya sahip olan Sakarya, ürettiği 265 bin 31 aracın yüzde 73,6'sını yurt dışına sattı.

İhracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara ve Manisa'nın ardından 8'inci sırada bulunan Sakarya, geçen yıl 158 ülke ve 13 serbest bölgeye 4 milyar 930 milyon 360 bin dolarlık ihracat yaptı.

Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, iklimlendirme sanayi, makine ve aksamları, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörleriyle öne çıkan kentte, en fazla ihracat 4 milyar 223 milyon 847 bin dolarla otomotiv alanında gerçekleştirildi.

- Banttan indirilen 988 bin 278 araç yurt dışına satıldı

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de 2022 yılında traktör de dahil olmak üzere üretilen 1 milyon 402 bin 189 araçtan 988 bin 278'i ihraç edildi.

Sakarya'nın ülkenin otomotiv ihracatındaki payı yüzde 19,7 oldu. Sakarya, ürettiği 265 bin 31 aracın yüzde 73,6'sına denk gelen 195 bin 147'sini ihraç etti. Böylece banttan indirilen her 100 araçtan 74'ü yurt dışına satıldı.

Kentte günde 726 araç banttan indirildi, bunlardan 535'i ihraç edildi.

Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota, Otokar ve TürkTraktör firmaları, söz konusu dönemde 216 bin 735 otomobil, 216 kamyonet, 1223 otobüs, 1394 midibüs, 844 küçük kamyon ve 44 bin 619 traktör üretti.

- Üretim ve ihracatta lider Toyota oldu

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota zirvede yer alırken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü oldu.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, geçen yıl toplamda 216 bin 735 binek tipinde Corolla, C-HR ve Hybrid modelleri üretti, bunun yüzde 81,4'üne denk gelen 176 bin 545 aracı ihraç etti.

Geçen yıl 44 bin 619 traktör üreten TürkTraktör ise üretiminin yüzde 38,3'üne denk gelen 17 bin 95 aracı yurt dışına sattı.

Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketlerinden Otokar da 2022'de ürettiği 3 bin 677 aracın 1506'sını ihraç etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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