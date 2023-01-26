Akyazı'da park halindeki kamyonet yangında hasar gördü

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SAKARYA (AA) - Akyazı Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

Müdürlüğe ait park halindeki 54 TA 112 plakalı kamyonetin motor kısmında yangın çıktı.

Alevler hızla büyürken yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında aracın motor bölümünde hasar oluştu.



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