Sahil kenti Kocaali'de yaşanan kuraklık aynı açıdan çekilen görsellerde

SAKARYA (AA) - Yurt genelinde beklenen kar yağışının gecikmesi nedeniyle oluşan kuraklık, Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı Kocaali ilçesinde de etkisini gösterdi.
Ülkenin en uzun kumsal plajları arasında yer alan 16 kilometrelik sahilinde geçen sene oluşan karla kaplı görüntüler, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle gözlenemedi.
Ocak 2022'de karla denizin buluşmasına sahne olan sahil şeridinde, bu yıl kış ortası olmasına rağmen baharı andıran günler yaşanıyor.
Endemik bitki kum zambaklarına da ev sahipliği yapan Kocaali Sahili'nin aynı zamanlardaki farklı görüntüleri dronla çekilen karelere yansıdı.