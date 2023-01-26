Sakarya'nın yeni içme suyu kaynağında çalışmalar hız kazandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da yeni içme suyu kaynağı Darıçayırı Barajı projesinde çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) yapılan açıklamaya göre, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle yapılan 3 milyar liralık proje, kentin içme suyu geleceğinde önemli rol oynayacak.

Karasu ilçesinde devam eden yatırım tamamlandığında yılda 40 milyon metreküp su tutulacak ve 750 milyon lira gelir sağlanacak.



Açıklamada, "SATSO ve SASKİ olarak ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda şehrimiz için en doğru adımı atmayı hedefledik. Görüşmelerimizi şehrimizin menfaatini ön planda tutarak sürdürüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Projenin gelecek aylarda tamamlanması planlanıyor.

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