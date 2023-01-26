Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden sahipsiz hayvanlara yönelik proje

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı projeyle sahipsiz hayvanların kontrolsüz üremelerinin önüne geçecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sakarya Veteriner Hekimler Odası ile Afet Koordinasyon Merkezi'nde imzalanan protokol kapsamında kontrolsüz üremelerin dengeli hale getirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kısırlaştırma, aşılama, çipleme ve küpeleme işleminin yapılacağı aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bölgenin en kapsamlı ve donanımlı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni hizmete açtık. 18 bin metrekarelik alanda barınmadan tedaviye pek çok hizmeti hayata geçirdik. Merkezimizde 10 binden fazla sokak hayvanının tedavisini gerçekleştireceğiz. Veteriner Hekimler Odası ile protokolümüz sayesinde her yıl Sakarya’mızda 5 bin hayvanının kısırlaştırması, aşılanması, çiplenmesi ve küpelenmesini sağlayacağız. Bu protokol kapsamında 10 milyon liralık bir bütçe ayırdık." ifadesini kullandı.

Yüce, hayvanları korumaya yönelik hassasiyet ortaya koyduklarını vurgulayarak, online başvuruyla sevimli dostları sahiplendirme olanağı sunduklarını da kaydetti.

Törende, Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Volkan Toker, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ bürokratları yer aldı.

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