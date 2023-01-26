Taraklı Belediye Başkanı Pilavcı'nın acı günü

SAKARYA (AA) - Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı'nın vefat eden kayınpederi Mehmet Aydın, toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Aydın için Mahdumlar Camisi'nde öğle vakti tören düzenlendi. Pilavcı ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.
Namazın ardından Aydın'ın cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.
Törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ecevit Keleş ve vatandaşlar katıldı.