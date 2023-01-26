Vali Kaldırım'dan yaşlı teyzeye Regaip Kandili ziyareti

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SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Taraklı'da yaşayan 88 yaşındaki Mürvet Çağlar'ı ziyaret etti.

İlçedeki programı kapsamında Mahdumlar Mahallesi'ne gelen Vali Kaldırım, mahallenin en yaşlısı olduğu öğrenilen Çağlar'a ziyarette bulundu.

Aileyle bir süre sohbet eden Vali Kaldırım, Çağlar'ın Regaip Kandili'ni kutlayarak, dua istedi.

Ziyarette Vali Kaldırım'a, Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu da eşlik etti.

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