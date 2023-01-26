Taraklı'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

M.İ. yönetimindeki 54 LJ 534 plakalı otomobil, Taraklı-Göynük kara yolu Sanayi Sitesi mevkisindeki akaryakıt istasyonu girişinde E.A. idaresindeki 54 ADG 696 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücülerin yanı sıra B.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Sadıka Sabacı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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