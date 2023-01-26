Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

SAKARYA (AA) - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerindeki camilerde, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Sakarya'da vatandaşlar, akşam namazıyla beraber camilere gelerek ibadet etti.
Cemaat, kent merkezindeki tarihi Orhan Gazi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi.
- Kocaeli
Kocaeli'de vatandaşlar, tarihi Orhan, Fevziye ve Yeni Cuma camilerinde kandil dolayısıyla düzenlenen programlara ilgi gösterdi.
Yeni Cuma Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.
Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.
- Düzce
Regaip Kandili dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesinde program düzenlendi.
İlçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.
Program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.
- Bolu
Bolu’da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.
Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Tarihi Yıldırım Bayezid Merkez Camisi'ne gelenler, namaz kılıp dua etti.
Yatsı namazı öncesinde Bolu Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu sohbet yaptı.
Programda, Kur'an-ı Kerim okundu.
- Zonguldak
Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili vesilesiyle Zonguldak'ta program düzenlendi.
Karadeniz Ereğli Tepe Camisi'ndeki programa vatandaşlar ilgi gösterdi.
Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
- Karabük
Karabük'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.
Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini paylaştı.
Merkez Esentepe Yeşil Camisi'ne gelenler, namaz kılıp dua etti. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu.
Namazın ardından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.
- Bartın
Bartın'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.
Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Yukarı Halil Bey Camisi'ni dolduran cemaate yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.