Pamukova Belediyesinin evde sağlık hizmeti devam ediyor

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SAKARYA (AA) - Pamukova Belediyesi bünyesinde kurulan "Evde Sağlık Hizmetleri Birimi" bakıma muhtaç vatandaşlara hizmet veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Güven Övün'ün talimatıyla 2019 yılında kurulan birim ilçedeki yatalak hastalara, yaşlılara, hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlara evde sağlık hizmeti sunuyor.

Kurulduğu günden itibaren birimin gerçekleştirdiği faaliyetlerin paylaşıldığı açıklamada, 3 yılda 2 bin 447 serum-iğne, 270 kişisel bakım, 2 bin 319 hasta naklinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Ayrıca ilçede ikamet eden yaşlı, engelli hastalardan 182'sine hasta yatağı, 122'sine de tekerlekli sandalye temin edildi.

Kendisi de eczacı olan Övün, 2019 yerel seçimlerinin ardından göreve gelmesiyle birimi kurduklarını kaydetti.

Fırsat buldukça ekiplerle ev ziyaretlerine katıldığını aktaran Övün, "Kurulan bu birimimiz 3 yılda binlerce hastamıza, yaşlımıza hizmet vererek halkımızın gönlüne girmeyi başarmıştır. Bu ekibimiz belediyemizin gülen yüzü olmuştur ve hizmetlerini büyük bir şevk ve heyecanla yapmıştır. Bundan sonra da bu hizmetlerini yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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