İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'dan "Kış Okulu" ziyareti

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Kış Okulu" kapsamında devam eden kursları ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamada, okullarda 21 Ocak- 5 Şubat tarihlerinde bilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımları içeren kursların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Savaşçı'nın, Erenler Ali Dilmen İlkokulu ve Adapazarı Yenigün Ortaokulundaki kurslarda öğrencilerle bir araya geldiğini kaydedildi.



Savaşçı, yarıyıl tatili boyunca öğrencilere böyle bir imkan tanınmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, kış okulları kurslarında görev alan öğretmenlere teşekkür etti, eğitimlere katılan öğrencilere başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.