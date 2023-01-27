Sakarya'da çatı yangını hasara yol açtı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacıoğlu Mahallesi 5048. Sokak'ta bulunan 4 katlı evin çatısından duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sonucu çatıda hasar oluştu.

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