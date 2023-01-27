Sakarya'da, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi

SAKARYA (AA) - Adapazarı Din Görevlileri Derneği üyeleri, İsveç'te Kur'an'ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.
Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan grup adına açıklama yapan dernek başkanı Bedri Başar, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı, İslam ve Türkiye düşmanlığı olarak algıladıklarını söyledi.
Başar, İslam ve Türkiye düşmanı küresel emperyal güçlerin, İsveç'in başkenti Stockholm'de büyükelçilik önünde, Kur'an-ı Kerim'e karşı planlayarak yaptıkları faşist, ırkçı, ayrımcı ve insanlık dışı saldırıyı güçlü bir şekilde lanetlediklerini kaydetti.
İslam'ın kutsal kitabına yapılan bu saldırının asla ifade hürriyeti olmadığına işaret eden Başar, "Zira saldırıya müsamaha gösterilmesi, izin verilmesi ve bu melun eylemin koruma altına alınması da birer insanlık suçudur." dedi.
Açıklamanın ardından dua eden gruptakiler, daha sonra dağıldı.