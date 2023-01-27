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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'dan kısa kısa

AA

Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve'de başlattığı çalışmalar kapsamında ilçenin yüksek kesiminde yer alan Esenköy Mahallesi'ni kesintisiz içme suyuyla buluşturacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, bölgeye inşa edilen içme suyu deposu ile entegre şekilde hizmet verecek 3 bin metrelik içme suyu iletim hattı sayesinde su kesintisi sorunu yaşanmayacağı belirtildi.

Açıklamada, projenin, özellikle yaz aylarında bölgede yaşanan tarımsal faaliyetlerle artış gösteren nüfusun ihtiyacını karşılayacağı ve kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı kaydedildi.

- Akıllı Tarım ve Çevre Kampı Sakarya'da düzenlenecek

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından her yıl düzenlenen kış kampları, bu yıl 15 farklı temayla 15 ilde gerçekleştirilecek.

Sakarya Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazi ziyaretleri, turnuvalar, konserler, bilgi yarışması, sinema gösterimi ve birbirinden farklı sportif etkinliklerin gerçekleştirileceği kamplara 81 ilden yüzlerce öğrencinin katılacağı ifade edildi.

Kış kampları kapsamında Akıllı Tarım ve Çevre Kampı'nın Sakarya'da düzenleneceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Ocak-3 Şubat tarihlerinde bu yıl 7'incisi gerçekleştirilecek 'Geleneksel Tematik Kış Kampları' kapsamında, 'Akıllı Tarım ve Çevre Kampı' için 50 ilden 140 erkek öğrencimiz ilimize konuk olacak. Kampta farklı şehirlerde öğrenim gören öğrenciler, ilgilerini çeken temalarla ilgili pek çok değerli isimle bir araya gelecek. Kamp süresince gençler, bulundukları şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı da bulacak. Geyve ve Taraklı ilçelerinin tanıtılacağı tematik gezi, sinema izleme etkinliği, şehit ailesi ve şehitlik ziyaretleri, masa tenisi turnuvası ve bilgi yarışması gibi etkinliklerin de yapılacağı kampın sonunda öğrencilere katılım belgeleri takdim edilecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Geleneksel olarak gerçekleştirilen Tematik Kış Kamplarına üst üste 7. kez Sakarya'nın ev sahibi olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. 5 gün boyunca çok değerli konukları ağırlayacağımız bu kampımızda tarıma ilgi duyan tüm gençlerimizi Tarım ve Çevre Kampına davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

- SAÜ İletişim Fakültesinden Q1 endeksli yayın

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Metin Işık'ın "Cinsiyet Farklılıkları Dikkate Alınarak Covid-19 Salgınının Türkiye'deki Sağlık Çalışanlarının Refahı Üzerindeki Rolü" isimli makalesinin yayımlandığı bildirildi.

SAÜ'den yapılan açıklamada, her yıl Web of Science veri tabanında bulunan bütün dergilerle belli bir hesaplama yapılarak belirlenen Q1 Dergisi etki değeri en yüksek olan dergilere verilen bir isim olduğu, Prof. Dr. Metin Işık'ın makalesisinin başarı yüzdelik dilimine ulaşarak Q1 endeksi kapsamında yayımlanmaya hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada, Prof. Dr. Işık'ın çalışmasında, Kovid-19 salgınının insan sağlığı üzerindeki rolünü araştırarak, Türkiye'de Kovid-19 salgını nedeniyle değişen "iş", "aile" ve "sosyal" yaşam koşullarının sağlık çalışanlarının öznel iyi oluşları ve psikolojik iyi oluşları üzerindeki etkisinin incelediği aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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