İmeceyle fabrika kuran köylüler, Sakarya fındığını işleyip ihraç edecek

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SAKARYA (AA) - MEHMET KARAKAŞ - Sakarya'da, fındıklarını tüccara satmak yerine kooperatifleşme fikrini hayata geçiren köylüler, alın teriyle inşa ettikleri fabrikada işlenen fındığı dünya pazarına satmaya hazırlanıyor.

Karasu ilçesi Paralı köyünde yaşayan 50 fındıkçı, tüccara sattıkları ürünlerini değerlendirmek amacıyla 2013'te "Paralı Köyü Kuzey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi"ni kurdu.

Fındığı paketleyip iç piyasaya sattıkları tesisi 2020'de Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteğiyle fabrikaya dönüştüren üyeler, kavrulmuş iç fındık, fındık içli draje ve tuzlu kavrulmuş fındık üretimine başladı.

Üye sayısının 100'ü geçmesiyle hedef yükselten kooperatif üyeleri, MARKA'dan ikinci kez almaya hak kazandıkları hibeyle üretim kapasitelerini 2 bin tona çıkarmaya ve Sakarya'nın fındığını ihraç etmeyi hedefliyor.

- "Biz artık yüzümüzü ihracata döndük"

Kooperatif Başkanı Özgür Uğur, AA muhabirine, fındığı pazarlama ve satma konusundaki sorunlarına kendilerince çözüm bulduklarını belirtti.

Kooperatif binasını ve 3 bin tonluk depo inşaatını üyelerin bizatihi çalışarak yaptığını anlatan Uğur, böylelikle fındığı emanet verme konusunun ortadan kalktığını aktardı.

Uğur, üreticilerin kullandığı gübreyi de uygun fiyatlara temin ettiklerine değinerek, başvuru sonucu MARKA'dan aldıkları yüzde 80'i hibeli krediyle üretim hattı kurduklarını kaydetti.

Daha sonra markalaşmaya gittikleri ürünlerinin talep gördüğünü ifade eden Uğur, "İşlerimiz büyümeye başlayınca tesiste eksik makinelerimiz vardı. MARKA'ya bir başvuru daha yaptık ve kabul edildi. Yaklaşık 2 milyon 750 bin liralık projemiz var. Bu hibe kredi önümüzü ihracata açacak. Biz artık yüzümüzü ihracata döndük." diye konuştu.

- Kooperatif üyeleri devlet desteğinden memnun

Uğur, MARKA desteğiyle kapasitelerinin artacağına işaret ederek, "Bin ton fındık işleme yapıyorduk. Şimdi aldığımız hibe krediyle 2 bin ton kapasiteye çıkarak, üretimimizi artıracağız ve ihracata başlayacağız. Daha büyük işler yapacağız, daha büyük düşünüyoruz. Amacımız, kooperatifimizi ve markamızı daha iyi yerlere taşıyabilmek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki fındık üreticilerine örnek olacak iş yaptıklarına inandıklarını dile getiren Uğur, 100 ortaklı kooperatifte şu an 13, fındık sezonunda ise daha çok personelle çalıştıklarını kaydetti.

Kooperatif ortaklarından fındık üreticisi Hasan Dilmaç, MARKA desteğiyle büyüyerek ihracat yapabilecek duruma geldiklerini söyledi.

Ali Berberoğlu da MARKA'ya destekleri için teşekkür ederek, "Tesisimizi devletin verdiği hibe krediyle büyüttük ve ihracata hazır hale getirdik. Allah devletimizden razı olsun. Gelecek nesillerimize bırakacağımız bir tesis olacak." dedi.​​​​​​​

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