Sakarya'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'da otomobilin çarptığı çocuk tedavi altına alındı.

Akyazı ilçesi D-140 kara yolunun Kuzuluk mevkisinde Y.A. idaresindeki 54 YA 320 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.O.D'ye (15) çarptı.

Bu sırada arkadan gelen tır ise sürücünün kazaya karışmamak için yaptığı manevra sonucu yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.O.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.