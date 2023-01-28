Sakarya'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da otomobilin çarptığı çocuk tedavi altına alındı.
Akyazı ilçesi D-140 kara yolunun Kuzuluk mevkisinde Y.A. idaresindeki 54 YA 320 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.O.D'ye (15) çarptı.
Bu sırada arkadan gelen tır ise sürücünün kazaya karışmamak için yaptığı manevra sonucu yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.O.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.