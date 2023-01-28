Sakarya'da, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterildi.

Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Meydanı'nda din görevlileri öncülüğünde toplanan grup, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

Grup adına Konak Camisi imam hatibi Abdullah Demir tarafından basın açıklaması okundu, Hacımurat Camisi imam hatibi Sadettin Ünal da dua etti.

Basın açıklaması sırasında sık sık tekbir getiren gruptakiler, "Kur'an'a uzanan eller kırılsın" şeklinde sloganı attı.



Gruptakiler, daha sonra dağıldı.

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